Levantan el vallado en las calles de la zona de la Comisaría Primera
Hacia el mediodía de este martes comenzaron los trabajos para liberar las arterias que se hallaban bloqueadas desde el pasado jueves, en ocasión de haberse convocado a una manifestación por la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame en los calabozos de la seccional. El Ministerio de Seguridad fue el que dispuso colcoar las vallas sobre la vereda tanto en el Comando, como en la Comisaría Primera.
En los últimos días, se estaba generando incomodidad en los residentes del barrio, que veían complicado el acceso a sus domicilios, pero también la recolección de residuos y la actividad comercial, como repasó la unidad móvil de LU32 este lunes.
MR