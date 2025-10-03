Leve suba en los despachos de cemento

Este septiembre se despacharon 922.327 toneladas que, comparadas con agosto pasado, superan en 3,7% lo hecho ese mes. Si la similitud se busca con septiembre de 2024, el incremento de este año es de 0,5%.

Hay que recordar que 2024 fue muy malo en cuanto al nivel de despachos, por múltiples factores. Como para dar cuenta de esto, se puede establecer un parangón con otro año malo, como 2020, por la pandemia. Si lo hacemos, en este mes de 2025 se despachó un 12% menos que en aquel año.

Días pasados, la Municipalidad de Olavarría repasó números enteramente locales que reflejaban una reducción, particularmente en el mes de agosto.