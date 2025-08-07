“Venimos trabajando para que cualquier emprendedor tengo beneficios”, comenzó explicando el referente. Además, detalló que uno de los más destacados es “la exención al pago de los ingresos brutos por un periodo de 4 años. Eso atrae a muchos emprendedores. Tenemos muchos certificados entregados por mes del monotributo social”

Acerca de la situación laboral en la ciudad dijo “en los últimos meses aumentó el desempleo y muchas personas tuvieron que buscar nuevas alternativas de empleo. Hay empresas que están cambiando las condiciones de trabajo. Aumentó la precarización laboral”.

En cuanto al trámite de inició explicó “es sencillo de hacer. Lo hacemos a través de un contador, así la gente no tiene que pagar nada. Deben dirigirse a Casa de la provincia, ubicada en Junín y Necochea con fotocopia de DNI, certificado de CUIL, comprobante de inscripción en ARBA, en caso que no estén inscriptos, lo pueden hacer en el mismo edificio”.

JLR