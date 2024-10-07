El Municipio de Olavarría a través de la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos informa que a partir del 15 de octubre, se liberará el servicio público de agua potable en el sector comprendido por las calle Márquez, Vicente Bahía, Dorrego y Sargento Cabral.

La obra de red, estuvo a cargo de la empresa Alis S.A, y al constatarse la finalización de los trabajos por los inspectores municipales, el Intendente Municipal Maximiliano Wesner firmó el decreto para que este sector sea liberado para el servicio. De esta forma los vecinos del sector podrán conectarse a partir del 15 de octubre a la red, y proveer de agua segura a sus domicilios.

Tendrán acceso a la red agua las calles de la ciudad de Olavarría que a continuación se indican:

• Márquez entre Dorrego y Sargento Cabral 2 cuadras Acera par

• Gamondi entre Dorrego y Sargento Cabral 2 cuadras Ambas aceras

• Calle 7 bis entre Dorrego y Sargento Cabral 2 cuadras Ambas aceras

• R. Argentinos entre Dorrego y Sargento Cabral 2 cuadras Ambas aceras

• Dorrego entre Márquez y R. Argentinos 3,5 cuadras Ambas aceras

• Necochea entre Márquez y R. Argentinos 3,5 cuadras Ambas aceras

• Sargento Cabral entre Márquez y R. Argentinos 3,5 cuadras Acera par

A partir de la mencionada fecha, se hará cargo de los servicios la empresa Coopelectric, concesionaria del servicio de agua corriente y desagües cloacales del Partido.