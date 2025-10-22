En ese marco, desde la oficina local se indicó que las personas que culminaron el trámite hasta el último martes 21 de octubre inclusive ya pueden pasar a retirar su licencia por la sede de San Martín 2522.

Como se ha informado en reiteradas ocasiones en los últimos meses, el envío de insumos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene registrando continuas demoras y postergaciones, lo que complica el normal funcionamiento de la oficina local de Licencias de Conducir.

El funcionamiento de la oficina local, tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, así como también la respuesta a trámites y gestiones es normal. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto afectada la impresión y entrega de licencias en tiempo y forma.

Se recuerda, por último, que el horario de atención es de 7 a 14 horas. Por consultas, se cuenta además con línea telefónica para comunicarse vía WhatsApp al 2284 695804.