En ambos sitios se constató la presencia de una importante cantidad de todo tipo de residuos y materiales, lo que ameritó el trabajo de unidades de gran porte para poder llevar a cabo el retiro de la basura y dejar los lugares en condiciones.

Desde el Municipio deben coordinarse este tipo de labores prácticamente de manera diaria, en distintos puntos del partido, lo que ocasiona diversos contratiempos en materia de disponibilidad y afectación de recursos.

Es por ello que se apela a la colaboración de la comunidad tanto en no incurrir en este tipo de conductas como también en denunciar al 147 o a Vecinos en Red (a través de WhatsApp al 2284 544817) cuando se tome conocimiento de situaciones que configuran una infracción a la ordenanza municipal 195/84, por lo que se pueden aplicar severas multas a las personas que sean sorprendidas arrojando residuos en sectores no habilitados para tal fin.

En ese sentido, se recuerda que, si se desea arrojar residuos, se los debe acercar al relleno sanitario ubicado sobre la prolongación norte de la avenida Ituzaingó al 8.500, a unos 3.500 metros del cruce con la ruta nacional Nº 226, único sitio habilitado.