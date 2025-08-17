Se considerará el siguiente orden del día:

  1. Elección de dos asociados para firmar el acta, juntamente con la Sra. Presidenta y el Sr. Secretario.

  2. Consideración de Memoria y Balance General del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025.

  3. Renovación de Comisión Directiva.

  4. Renovación Comisión Revisora de Cuentas.

Firman el comunicado Gloria Margarita Touceda y Marcos Reynaldo Rodríguez, presidenta y secretario.                 