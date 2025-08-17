Llaman a Asamblea General Ordinaria en la Biblioteca Collinet
Será en la sede social el día 18 de septiembre de 2025 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria.
Se considerará el siguiente orden del día:
Elección de dos asociados para firmar el acta, juntamente con la Sra. Presidenta y el Sr. Secretario.
Consideración de Memoria y Balance General del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025.
Renovación de Comisión Directiva.
Renovación Comisión Revisora de Cuentas.
Firman el comunicado Gloria Margarita Touceda y Marcos Reynaldo Rodríguez, presidenta y secretario.