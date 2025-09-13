La principal novedad en esta ocasión es que el evento sumó un día más y la proyección de largometrajes, además de crear el módulo escuelas, destinado a que estudiantes de secundarias realicen video clips y video minuto. Anteriormente solamente incluía cortometrajes. Todas las actividades son libres y gratuitas

Los asistentes podrán ver producciones de ocho países que recorren diferentes géneros y narrativas. A través de una convocatoria abierta, realizadores y realizadores de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Uruguay y Perú enviaron su material y quedaron seleccionados luego de una curaduría de más de 400 producciones.

El jurado responsable de evaluar a los cortometrajes está integrado por Diego Trerotola, director del festival Asterico, programador docente y periodista especializado en cine; Meri Lucewicz, gestora cultural y productora; Paulo Soria, guionista, director y docente; Lucía Costa Sauré, comunicadora y creadora de contenido especializado en cine argentino; Mariano Gregorini, realizador audiovisual y Lola Beier de Francesco, directora de arte.

En esta edición la selección de largometrajes fue realizada desde la organización del FeLCO. "Este es el inicio, la idea es que en próximas ediciones la participación de largos también sea por convocatoria abierta" indicó Sebastián Magallanes, director del Festival.

"Estamos muy contentos por la recepción de esta edición. Esperamos tres días cargados de mucho cine. Es fundamental el rol de los festivales y darle pantalla a muchas producciones que de otra manera no están accesibles para la mayoría de las audiencias" expresaron desde la organización.

Si bien las actividades comenzarán el viernes 26, la apertura oficial del FeLCO 2025 será el sábado 27 desde las 14:30 en el Teatro Municipal. Los músicos Jwana y Lucho de la banda Caos acompañarán el acto inicial y luego se dará lugar a la proyección de cortos, charlas y largos.

Durante el segundo día se podrá escuchar las charlas sobre derecho de autor a cargo de Nicolás Quinteros y Terror argentino junto al escritor Matías Orta.

El cierre de la jornada de proyecciones del sábado tendrá el estreno por primera vez en Argentina de la película de terror brasileño Predio Vazio del 2025 de Rodrigo Aragão, uno de los principales referentes de ese género del limítrofe país.

También se proyectará El Agrónomo de Martín Turnes, Vrutos de Miguel Bou, Bizarrofilia de Ayi Turzi y Los domingos mueren más personas de Iair Said.

Al igual que en la edición anterior, habrá proyecciones accesibles para personas sordas.

El día domingo, luego de las proyecciones se realizará la entrega de premios y el cierre musical junto al Valentín Reiners Grupo, con un repertorio de jazz a cargo de Ines Maddio, Silvio Manuel, Ingrid Feniger, Eunice Rodríguez, Ruth Angeletti, Nicolas, Burgart, Mateo Aguiznaga, Valentín Reiners, Ignacio Montoya Carlotto, Aitor Erguy y Samuel Carbajal.

Los galardones que se entregarán fueron realizados por la Escuela Municipal de Orfebrería a cargo de Jano Chasman

Toda la programación del FeLCO 2025, actividades y anuncios se pueden encontrar en Instagram @festivaldecineolavarria (https://www.instagram.com/festivaldecineolavarria) y en el sitio web oficial https://festivaldecineolavarria.com.ar/