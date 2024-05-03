Loma Negra confirma oficialmente intenciones de venta

La empresa es parte de Intercement, propiedad del brasileño Grupo Camargo Correa. Recordemos que controla la cementera argentina desde el año 2005, cuando la adquirió de manos de la Familia Fortabat, propietaria fundadora de la misma, en 1926.

Los rumores de venta se iniciaron hace algunos años, tras comenzar a cotizar en Wall Street por el 2017 y con el anuncio de la empresa brasileña de una reducción de participaciones en los mercados emergentes donde está presente, a través de Intercement.

Lo cierto es que durante 2023 hubo publicaciones periodísticas que mencionaban interés de un grupo chino, mientras que este 1 de mayo fue oficializada la negociación con CSN, que se presenta como uno de los “complejos siderúrgicos más importantes del mundo” en su página web. Agregan que cuentan con 30 mil empleados, operan en 17 estados del Brasil, pero también en Alemania y Portugal, además de cotizar sus acciones en San Pablo y Nueva York.

Esta decisión de CSN va en línea con lo que registra en años previos, con avances sobre el mercado minero.

Publicaciones argentinas indican que la venta sería de las acciones de Loma Negra, pero informaciones publicadas en el Brasil amplían algunos datos, e informan que la venta incluiría todas las operaciones de Intercement, ya que Camargo Correa está necesitando capitalizarse para hacer frente a pagos de deuda.

Por otro lado, la operación dejaría atrás la opción de venta al Grupo Votorantim, otro gigante brasileño, que en Argentina tiene una parte importante de Cementos Avellaneda.