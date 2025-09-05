En instalaciones de la FIO, más de 40 jóvenes de la propia facultad, del Instituto Tecnológico de Olavarría (ITECO), y del Instituto Superior de Formación Técnica N°130, trabajaron intensamente durante 48 horas bajo el formato de hackatón, para aportar nuevas ideas en materia de gestión, procesos, productos y sustentabilidad.

Estudiantes y docentes se distribuyeron en ocho equipos de trabajo para elaborar propuestas en torno a ocho desafíos estratégicos de la industria. Cada equipo contó con el acompañamiento de un tutor de desafío, con profundo conocimiento del sector; y un tutor de equipo, que facilitó la organización y el trabajo colaborativo.

Las propuestas fueron analizadas por un jurado integrado por directivos y referentes de Loma Negra, Ferrosur y la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, quienes destacaron la creatividad y el compromiso de los jóvenes.

El equipo ganador, denominado “Innovadas”, compuesto por tres mujeres de la FIO y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, abordó un sistema automático para evitar descarrilamientos. La propuesta se denominó “Siammo fuori della via”.

La primera mención fue para el equipo “MensajerIA”, integrado por estudiantes de Igeniería, quienes propusieron un sistema de comunicación intervías con asesoría de IA. Una segunda mención fue para dos equipos: “Industrialix”, conformado por estudiantes FIO que plantearon una solución para el destino final de la viruta generada en talleres; y para el “Grupo Magnus”, Instituto Superior de Formación Técnica N°130, que propusieron también una alternativa novedosa al formato actual de comunicación intervías.

Esta iniciativa marcó un hito para Loma Negra: es la primera vez que la compañía organiza un evento de este tipo, lo que refuerza su compromiso de acercar la industria a la comunidad educativa y abrir nuevos espacios para potenciar el talento joven.

“Estamos muy orgullosos de esta primera edición del Lomatón. La energía de los estudiantes, la calidad de sus ideas y la articulación con la universidad nos confirman que esta experiencia abre un camino muy valioso para todos”, señalaron desde Fundación Loma Negra.

Asimismo, la decana de la FIO, María Peralta, destacó que “es un evento altamente positivo para los jóvenes que despliegan su creatividad e innovación para resolver problemas reales de la industria cementera y ferroviaria, así que estamos muy contento por los resultados”.

Los equipos ganadores fueron:

Innovadas: Micaela Coronel, Lucia Sierra, Delfina Ferreri.

MensajerIA: Manuel Vazquez, Mauro Novela, Rocio Novelli.

Magnus: Villeres Santiago; de la Sota Lola; Martinez Cristian; Ortiz Simon; Apaza Flores Joel; Leira Santiago Tomás; Seitz Juan Manuel;

Industrialix: Barandalla Martín; Chávez Iñaky; Chiodi Franco; Colpo Emanuel; Fernández Aldana; Salin Guillermina; Strupp Bernardo; Tosi Joaquín; Vidal Abri.