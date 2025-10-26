Las elecciones se realizan entre las 8 y las 18 horas, como siempre, en más de 80 establecimientos educativos del distrito.

La recomendación es chequear en el padrón a través de www.padron.gob.ar o en el 0800 999 7237 el local donde toca sufragar, porque puede haber diferencias con las elecciones de septiembre.

Los ciudadanos de entre 18 y 70 años de edad están obligados a concurrir a votar, mientras que para los que tienen entre 16 y 18 años y más de 70, el voto es optativo.

La particularidad de este acto electoral es la boleta única de papel, que está debutando como instrumento, a nivel nacional, en este turno.

Esto conlleva que no hay cuartos oscuros, sino cabinas de votación, que se disponen cerca de las mesas, cubiertas con paneles de cartón.

En las mesas puede haber hasta tres autoridades, además de los fiscales partidarios.

Esta vez, los bonaerenses elegimos entre 15 partidos políticos, que están ubicados en las distintas columnas dispuestas en la boleta. El reparto de bancas se realiza por el sistema D'Hondt.

La responsabilidad de la seguridad en los locales de votación corre por cuenta de las fuerzas federales de seguridad y las fuerzas armadas.