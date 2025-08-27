Matrella consultó a Aquila sobre la inseguridad y éste último se negó a responder alegando que el primero preside la comisión de seguridad.

Alexander preguntó a Mestralet si en caso de entrar al Concejo “trabajarían en conjunto”. El representante del FIT-U fue categórico con su respuesta afirmando que “podemos avanzar en una fuerza de seguridad democrática”.

Mestralet preguntó a Zampini sobre "¿no es contradictorio hablar sobre los fondos a universidades en una universidad pública?". El candidato por LLA simplemente afirmó que “no es ambito de los concejales la universidad pública”.

Nicolás le preguntó a Torrisi sobre la educación, este último resaltó que “acompañarían que el fondo educativo vaya donde tiene que ir”.