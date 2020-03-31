El Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) informa que, con el cobro de los haberes del mes de marzo, los empleados y las empleadas de comercio estarán percibiendo el último tramo de la paritaria mercantil 2019-2020, que corresponde a un 7,5%; además de dos sumas fijas de $4.000 y $1.000 pesos.

De acuerdo con lo establecido en la paritaria de comercio cerrada en abril de 2019, con el cobro de los haberes de marzo los mercantiles deben percibir un incremento del 7,5%, del cual un 4,5% debe abonarse de manera remunerativa y el 3% restante será no remunerativo.

Además, el mes pasado se acordó el pago de una suma fija de $1.000 uniforme para todos los trabajadores mercantiles como parte de la revisión de la paritaria. A ese monto debe sumarse también otra suma fija de $4.000, en virtud del aumento dispuesto por el Gobierno Nacional en enero de 2020 mediante un decreto para todos los trabajadores del sector privado.

En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, el gremio de los mercantiles aclaró que “se debe abonar la totalidad del salario a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto a los que están brindando su servicio en los comercios exceptuados, como a aquellos que están en sus casas cumpliendo con la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional”.

El CECO remarcó que “este salario establece el mínimo y los empleadores pueden pagar por encima de estos montos si así lo consideran”. Todas las escalas salariales, de acuerdo con las categorías de cada trabajador y la antigüedad en el empleo, se pueden encontrar en la web de la institución mercantil: www.ceco.org.ar