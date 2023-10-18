Los Municipales debaten en Asamblea el acuerdo paritario
Será este miércoles a las 18 horas en la sede sindical de Rivadavia 1943.
Los afiliados y afiliadas están convocados para presentarse en la misma y participar.
El orden del día será el siguiente:
1. Desarrollo de los motivos de la convocatoria a saber: Acuerdo Paritario suscripto el 29 de septiembre de 2023.
2. Designación de dos afiliados/as para refrendar conjuntamente con el Secretario General y el Secretario Adjunto, el acta de la asamblea.