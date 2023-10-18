Los afiliados y afiliadas están convocados para presentarse en la misma y participar.

El orden del día será el siguiente:

1. Desarrollo de los motivos de la convocatoria a saber: Acuerdo Paritario suscripto el 29 de septiembre de 2023.

2. Designación de dos afiliados/as para refrendar conjuntamente con el Secretario General y el Secretario Adjunto, el acta de la asamblea.