Los Sauces: ante nuevos movimientos en el arroyo, el municipio recuerda la prohibición de edificación
Desde la comuna indicaron que, por Ordenanza Municipal vigente, no se puede edificar de forma permanente en la franja de 50 metros de ancho a ambos lados del San Jacinto. La mención se enmarca en la situación particular del barrio Los Sauces, conocido comúnmente como “Palos de Colores”, que a fines del año pasado ameritó una denuncia penal por parte de la comuna.
A partir de consultas planteadas por vecinos y vecinas, el Municipio tomó conocimiento nuevamente de movimientos en el sector dicha nomenclatura catastral es Partido: 78 (Olavarría) Circunscripción: 2 Sección: H Chacra: 741 Fracción: 17 Parcela: 1 Partida Inmobiliaria: 78-57055.
Desde el área de Planeamiento municipal se recuerda que por ordenanza en la franja de 50m de ancho a ambos lados del arroyo San Jacinto no se pueden levantar edificaciones de carácter permanente. A su vez no se ha presentado expediente ni verificado el proyecto y cabe destacar que se trata de un área donde los lotes no pueden tener menos de Ancho= 40m y Superficie= 2000m2. Los lotes a la venta tenían una superficie menor a los 1000m2.
Fue por ese motivo que, en noviembre de 2024, precisamente el área de Catastro inició un expediente y al mismo tiempo se realizó una investigación interna conjuntamente con las áreas de Legales, Dirección de Obras Particulares y Planeamiento.
El Municipio solicita que ante cualquier inquietud se acerquen al Palacio Municipal para asesorarse y notificar cualquier situación irregular.
MR