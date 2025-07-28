A partir de consultas planteadas por vecinos y vecinas, el Municipio tomó conocimiento nuevamente de movimientos en el sector dicha nomenclatura catastral es Partido: 78 (Olavarría) Circunscripción: 2 Sección: H Chacra: 741 Fracción: 17 Parcela: 1 Partida Inmobiliaria: 78-57055.

Desde el área de Planeamiento municipal se recuerda que por ordenanza en la franja de 50m de ancho a ambos lados del arroyo San Jacinto no se pueden levantar edificaciones de carácter permanente. A su vez no se ha presentado expediente ni verificado el proyecto y cabe destacar que se trata de un área donde los lotes no pueden tener menos de Ancho= 40m y Superficie= 2000m2. Los lotes a la venta tenían una superficie menor a los 1000m2.

Fue por ese motivo que, en noviembre de 2024, precisamente el área de Catastro inició un expediente y al mismo tiempo se realizó una investigación interna conjuntamente con las áreas de Legales, Dirección de Obras Particulares y Planeamiento.

El Municipio solicita que ante cualquier inquietud se acerquen al Palacio Municipal para asesorarse y notificar cualquier situación irregular.

MR