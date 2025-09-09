Luminaria y comunidad: Mariela González contó cómo avanza el sector

La presidenta se refirió a la denominación y explicó: “somos una Junta Vecinal porque abarcamos un sector. Los barrios son seis barrios que están delimitados entre Avellaneda y Avenida del Maestro, que es la avenida última antes del terraplén, y abarca una cantidad de manzanas. Sí, las Juntas Vecinales abarcan determinadas cantidades de manzanas y las Sociedades de Fomento abarcan más cantidad”.

Respecto de las obras que se han hecho en la zona, la referente indicó están “muy contentos principalmente por las luminarias del Parque Rivadavia Sur. Ese parque es muy lindo, pero bueno, estaba muy oscuro realmente. Y bueno, es un pedido que hemos hecho desde que estamos en la Junta. Hemos siempre solicitado mediante notas. Hasta presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para la Luminaria. Bueno, y ahora se dio gracias a la gestión”.

En cuanto a la actividad en el barrio, la representante destacó que “este domingo 14, vamos a estar haciendo una fiesta. Va a haber inflables, vamos a tener torta, chocolate, como siempre, payasos. Va a haber un montón de juegos para los chicos, pintacaras. La idea es festejar un poco el Día de las Infancias. Un poco atrasado venimos por el tema de las elecciones, pero bueno, siempre lo hacemos en el mes de septiembre porque creemos que la plaza es el lugar de encuentro y aparte porque está más lindo el clima también”.