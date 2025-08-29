Maculopatía: tema de una charla con el doctor Luis Lesiuk
El oftalmólogo que, junto con la doctora Marcela Tachella, es propietario del Instituto Oftalmológico de Alta Complejidad visitó los estudios de LU 32 para hablar de esta patología que afecta la vista.
Entre otras cosas, definió qué es la maculopatía, cuál es la más frecuente, cuáles son los síntomas y cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad.
También habló de las causas predisponentes, el tratamiento y si la maculopatía, cuando se previene, puede desembocar en la ceguera.