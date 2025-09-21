La llegada de la nueva estación no será como se esperaba: no habrá sol ni temperaturas agradables. Se prevén algunas lluvias y tiempo mayormente nublado. La semana tendrá máximas de 17° a 21°.

Los estudiantes deberán buscar la manera de celebrar su día y la primavera, ya que los parques y lugares de esparcimiento tendrán alguna dificultad para juntarse en una jornada que, seguramente, contará con festejos.

Vale recordar que la Fiesta de la Primavera, organizada por el municipio para este domingo en el Parque Eseverri, fue suspendida.