Clima
Mal inicio de la primavera: cielo mayormente nublado y probables chaparrones durante el día
La jornada de este domingo prevé chaparrones durante gran parte del día, con cielo mayormente nublado, según el informe del SMN. La temperatura máxima estimada será de 14 °C. El registro de lluvia de ayer fue de 35,5 mm, según informó la Unidad Meteorológica Local.
La llegada de la nueva estación no será como se esperaba: no habrá sol ni temperaturas agradables. Se prevén algunas lluvias y tiempo mayormente nublado. La semana tendrá máximas de 17° a 21°.
Los estudiantes deberán buscar la manera de celebrar su día y la primavera, ya que los parques y lugares de esparcimiento tendrán alguna dificultad para juntarse en una jornada que, seguramente, contará con festejos.
Vale recordar que la Fiesta de la Primavera, organizada por el municipio para este domingo en el Parque Eseverri, fue suspendida.