El referente de la VTV, contó que “estamos trabajando bien, aunque hay una baja en el trabajo de canteras, que tiene que ver con la obra pública pero al ser una obligación nacional, hay que verificar si o sí”.

Con respecto a los controles explicó que “se hace de todo, es una inspección visual y técnica. Los de mayor antigüedad se verifican cada 6 meses, sino cada 8”.

En cuento a las fallas que más encuentran están “los frenos, luces, entre otras cosas. Todo depende de la gravedad de las roturas”. Finalmente dijo que el valor de la verificación está en $420 mil el equipo completo y el horario de atención es de lunes viernes de 6 a 20 y los sábados de 6 a14 y los turnos es por orden de llegada.

JLR