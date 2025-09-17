Durante la Asamblea General Ordinaria se dio lectura a la memoria y posterior aprobación, por unanimidad, del balance contable de 2024.

Como último punto se designaron las nuevas autoridades de la institución para el periodo 2025-2027.

La flamante comisión directiva, que asumirá el próximo 9 de octubre, será presidida por Dardo Díaz, secundado por Laureano Díaz como vicepresidente y Alejandra Malamud como secretaria.

La asamblea contó con el acompañamiento del director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Olavarría, Mariano Caputo, y del presidente de la Unión de Clubes, José Maceo.

Como cierre de la noche se compartió un ágape de camaradería entre los presentes.