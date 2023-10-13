En medio del dobles de boletas para las elecciones generales del próximo fin de semana, José Luis Espert analizó la situación económica que atraviesa el país. Mencionó la constante lucha contra incumplimientos, inflación y problemas con la moneda. Además, señaló al actual ministro de Economía y aspirante a la Presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, como "el principal responsable de esta problemática".

También hizo referencia al "plan económico de Juntos por el Cambio", especificando que "Argentina debe expandir sus intercambios comerciales a nivel internacional" y "posteriormente debe lograr una estabilidad fiscal, leyes laborales equitativas, educación y seguridad".

Luego, tomó la palabra Diego Santilli, quien agradeció la presencia y el esfuerzo de toda la militancia, e hizo un reconocimiento a su amigo Miguel Ángel Pichetto, destacándolo como un gran dirigente y, sobre todo, como una gran persona.

Posteriormente, dio su perspectiva sobre la Provincia de Buenos Aires, indicando que "los cambios necesarios ocurren tanto desde las autoridades centrales como desde la base, con la colaboración de figuras como Patricia Bullrich y de Néstor Grindetti en la Provincia". Santilli respaldó a intendentes competentes como Ezequiel Galli y expresó la importancia de evitar que La Cámpora busque controlar municipalidades para impulsar iniciativas ajenas a la educación, salud, infraestructura y empleo privado. Asimismo, resaltó la relevancia de “mantener un equilibrio fiscal, priorizando inversiones en áreas clave como educación, ciencia y desarrollo”.

Al finalizar, Ezequiel Galli remarcó la labor de la militancia de Encuentro Republicano Federal, enfocándose especialmente en quien lidera este espacio, Mario Cura, por el arduo esfuerzo de cara al 22 de octubre. "Los días previos a las elecciones estarán dedicados a un esfuerzo intenso, logrando un equilibrio entre la campaña, las responsabilidades de gestión y lograr que Juntos por el Cambio sea el gobierno de los argentinos”.