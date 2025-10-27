En detalle, comprenderán los siguientes sectores:

– Mariano Moreno: Alsina, Moreno, Sarmiento y José Luis Torres

– Pueblo Nuevo: Ayacucho, Chacabuco, Bolívar y General Paz.

Las tareas consistirán en dispositivos puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque cuenten con la vacuna antirrábica vigente. Es por lo que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Si se observa un murciélago caído o herido: de poder recogerlo utilizando las medidas de seguridad acorde para la tarea (uso de guantes), deberá llevarlo al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs, en horario de tarde hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284 – 412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa “VER”, 2284 544817.

Por último, cabe recordar que el día sábado 25 del corriente se llevó a cabo el puesto de vacunación en la Plaza España del Barrio Mariano Moreno y el sábado 1° de noviembre está previsto el puesto de vacunación en la Plaza López Camelo del Barrio Pueblo Nuevo.