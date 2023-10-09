El horario de atención es de 8:30 a 12 horas, con turnos previamente acordados, por lo que las personas interesadas deberán dirigirse previamente a la dirección donde se va a encontrar el móvil, o por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284 666400.

Al momento de sacar el turno se le brindará toda la información necesaria al vecino y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura, además de los cuidados postquirúrgicos que deben realizarle a cada animal y la medicación que deben administrarle.