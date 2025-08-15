En un comunicado destinado a la prensa, Martín Endere, diputado provincial por la Séptima Sección, se pronunció respecto a "la ausencia de una política pública habitacional del Municipio de Olavarría". Esta declaración responde a las críticas del gobernador Axel Kicillof a la gestión de Ezequiel Galli en materia de viviendas. Dichas críticas se dieron en el marco de la inauguración de 58 casas en el barrio CECO III el pasado miércoles, momento de su visita oficial en la cual el gobernador bonaerense se dirigió a los asistentes.

Endere comenzó diciendo que “en la gestión de Ezequiel Galli se trabajó de manera responsable para abordar una temática compleja que atraviesa a todos los argentinos. Por eso creamos el Registro de Demanda Habitacional del Partido y, en base a esos datos, se creó un Plan Municipal de Viviendas”.

“Esta gestión municipal no ha diseñado ni creado ningún programa de gobierno dispuesto a solucionar la demanda. Se acaban de entregar casas del CECO III y la Municipalidad solo fue la encargada de Ceremonial y Protocolo del acto”, añadió el legislador, apuntando directamente a la gestión de Maximiliano Wesner.

Además, Endere indicó: "anunciaron 100 casas por año durante su gestión y a más de 18 meses no levantaron ni un ladrillo. Deben entender que la problemática habitacional es más compleja que hacer promesas vacías”.

Por otra parte, el diputado provincial explicó que “los lotes que entregó el Municipio en Colonia Hinojo surgieron de una ordenanza redactada por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio con las obras correspondientes llevadas a cabo en la gestión anterior”.

Finalmente, Endere concluyó: “celebro el trabajo del CECO y espero que puedan continuarlo, pero me gustaría más celebrar una buena gestión municipal con respecto a las viviendas”.

CB