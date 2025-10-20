Cáncer de mama
Más actividades por Octubre Rosa
La campaña comprende un variado cronograma de propuestas, entre las cuales se destaca la actualización anual de los controles médicos y otras iniciativas de sensibilización sobre la temática.
20/10 al 31/10, 8 a 10:30 hs | Box Nº 4 Ginecología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”
Controles mamarios y ginecológicos.
Organiza: Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”
20/10 al 31/10, 8 a 14 horas | Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS
Controles mamarios y ginecológicos (Acercarse al CAPS más cercano o consultar al tel. 440800 int. 2128 por modalidad de atención)
Organiza: Subsecretaría de APS