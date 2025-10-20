Solidaridad Asado con causa: buscan financiar la reparación de un vehículo La comisión de Cáritas Monte Viggiano y la Iglesia San Francisco de Asís, organizan en conjunto para el Día de la Madre, la venta de carne asada por kilo para recaudar dinero y arreglar una camioneta que utilizan para ayudar a los que más lo necesitan.