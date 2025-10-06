Balance mensual
Más de 100 servicios de Bomberos de Olavarría en septiembre
Durante el mes de septiembre, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría realizó más de un centenar de intervenciones entre incendios, rescates, accidentes, guardias operativas, capacitaciones y actividades institucionales.
A lo largo del mes, el trabajo operativo abarcó tanto la ciudad como las localidades de Sierras Bayas, Loma Negra, Hinojo, Sierra Chica y Espigas, con la coordinación del personal de los distintos destacamentos y del Cuartel Central.
Entre las intervenciones más relevantes se destacan:
- Incendios: 15 intervenciones, incluidos incendios de viviendas, automóviles, pastizales, acopios y residuos.
- Rescates de animales y personas: 8 servicios en distintos puntos del partido, con despliegue de unidades y personal especializado.
- Accidentes viales: 5 asistencias por siniestros automovilísticos en rutas y zonas urbanas.
- Guardias operativas y de prevención: más de 40 servicios cubiertos en cuartel y destacamentos, garantizando disponibilidad permanente ante emergencias.
- Charlas y capacitaciones: 10 actividades educativas y formativas en instituciones locales, jardines, escuelas y cursos externos.
- Servicios especiales y eventos: participación en actos oficiales, colaboraciones institucionales y servicios arancelados en distintos puntos de la ciudad.
Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría continúan afirmando su vocación de servicio a través de una presencia activa y profesional al servicio de la comunidad.