Más de 1200 personas en la Cena Anual de Bomberos
El evento se realizó con gran éxito en el CEMO. Hubo sorteos, música en vivo, anuncios importantes y un fuerte acompañamiento de la comunidad. Entre las autoridades se contó al intendente Maximiliano Wesner, quien en su discurso resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Consejo Directivo, la Jefatura y la Intendencia.
Como ya informamos, la actividad comenzó con unas palabras de inauguración del Cdte. General Raúl Ferreira, quien agradeció a todos los presentes por acompañar a la institución otro año más. Más tarde, todos pudieron disfrutar del servicio de catering de Marcelo Sequeira e hijos.
Durante la noche en el escenario, que condujo Luis Occhi, también el Comandante General Raúl Ferreira volvió a tomar la palabra junto al presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, quienes destacaron el crecimiento de la institución, la renovación operativa y el fuerte lazo que une a los bomberos con su comunidad.
La cena estuvo acompañada por música en vivo de Caja Negra, Sergio Barraza y el cierre de Hay Amor, banda azuleña que animó el evento.
Además, se realizaron importantes sorteos, entre ellos un viaje para dos personas a las Cataratas del Iguazú, donado por Piana del Sole Viajes.
