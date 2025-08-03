Como ya informamos, la actividad comenzó con unas palabras de inauguración del Cdte. General Raúl Ferreira, quien agradeció a todos los presentes por acompañar a la institución otro año más. Más tarde, todos pudieron disfrutar del servicio de catering de Marcelo Sequeira e hijos.

Durante la noche en el escenario, que condujo Luis Occhi, también el Comandante General Raúl Ferreira volvió a tomar la palabra junto al presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, quienes destacaron el crecimiento de la institución, la renovación operativa y el fuerte lazo que une a los bomberos con su comunidad.

La cena estuvo acompañada por música en vivo de Caja Negra, Sergio Barraza y el cierre de Hay Amor, banda azuleña que animó el evento.

Además, se realizaron importantes sorteos, entre ellos un viaje para dos personas a las Cataratas del Iguazú, donado por Piana del Sole Viajes.

