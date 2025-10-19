Más de 50 vehículos en la primera Vuelta de Los Emiliozzi
Fue este sábado, organizada desde el Municipio, en el marco de los festejos por el 12ª aniversario del Museo que rinde homenaje a los hermanos que marcaron a fuego su nombre en el automovilismo nacional.
Se trató de un recorrido por las calles de la ciudad y el autódromo, protagonizado por autos antiguos, clásicos y de competición.
La actividad se inició minutos después de las 15 horas, con una convocatoria en torno al espacio municipal ubicado sobre Necochea entre 9 de Julio y 25 de Mayo. El rugir de motores, con la galera marcando el camino, comenzó a las 16 horas con un recorrido por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. Del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, costanera del arroyo hasta Av. Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi; Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los autos giraron detrás de la galera para luego regresar por Av. Dante y Torcuato Emiliozzi.
Participaron más de medio centenar de vehículos, con automóviles y tripulantes que llegaron de distintos puntos de la región, quienes se vieron atraídos por la novedosa propuesta. A la par, durante todo el trayecto pudo verse el aliento de vecinos, vecinas y de la comunidad “tuerca”.