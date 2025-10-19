Más de 50 vehículos en la primera Vuelta de Los Emiliozzi

Se trató de un recorrido por las calles de la ciudad y el autódromo, protagonizado por autos antiguos, clásicos y de competición.

La actividad se inició minutos después de las 15 horas, con una convocatoria en torno al espacio municipal ubicado sobre Necochea entre 9 de Julio y 25 de Mayo. El rugir de motores, con la galera marcando el camino, comenzó a las 16 horas con un recorrido por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. Del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, costanera del arroyo hasta Av. Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi; Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los autos giraron detrás de la galera para luego regresar por Av. Dante y Torcuato Emiliozzi.

Participaron más de medio centenar de vehículos, con automóviles y tripulantes que llegaron de distintos puntos de la región, quienes se vieron atraídos por la novedosa propuesta. A la par, durante todo el trayecto pudo verse el aliento de vecinos, vecinas y de la comunidad “tuerca”.