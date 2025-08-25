La propuesta incluyó juegos tradicionales, inflables, deportes, bailes y sorteos, además de una merienda con facturas, golosinas y distintas delicias preparadas especialmente para los niños, que compartieron junto a sus familias en un marco de alegría y comunidad.

«El festejo fue posible gracias al trabajo de los profesores, del personal auxiliar, de los equipos directivos y de la Asociación Cooperadora del CEF N.º 124, que contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Olavarría», remarcaron las entidades.

Desde el CEF N.º 124 y el club Pueblo Nuevo destacaron la masiva participación y el espíritu de unión que se vivió en el encuentro, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la niñez y la familia.