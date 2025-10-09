Asimismo, se recuerda que durante el transcurso de la tarde habrá Talleres al Paso, a cargo del Museo Dámaso Arce y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría, que se desarrollarán sin inscripción, por orden de llegada. Cabe aclarar que en este tipo de actividades los niños deberán estar acompañados por un adulto.

Mientras que en el patio, todos los días, desde las 15:00 horas habrá diferentes propuestas para las infancias, que comprenden juegos, dibujo, shows de circo y magia, entre otras opciones destinadas a las infancias.

Viernes 10 de octubre

15:00 horas. Taller Diario Creativo – Biblioteca Collinet (dirigido a adolescentes. Cupo: 20 personas).

16:00 horas. Taller Arteterapia Infantil – Biblioteca Collinet (cupo: 20 personas).

18:00 horas. Taller Caligrafía Gótica Medieval – Biblioteca Collinet (cupo: 15 personas).

Sábado 11 de octubre

18:00 horas. Presentación del libro “Bruma marsureña”, de Sandra Orsatti. Biblioteca Héctor Amoroso.

19:00 horas. Charla de Higiene Digital – Biblioteca 1.º de Mayo.

Domingo 12 de octubre

16:00 horas. Taller de Teatro – Biblioteca Crucero.

18:00 horas. Presentación del libro “Eventos Canónicos” – Biblioteca 1.º de Mayo.