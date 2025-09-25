En esta oportunidad se firmaron 177 escrituras: 153 correspondientes a la Ley 10.830, 23 a la operatoria del Instituto de la Vivienda y 1 por prescripción adquisitiva (Ley 24.320).

El intendente subrayó que “desde que comenzamos la gestión ya llevamos 3.000 firmas de escritura en 20 meses, 2.000 entregas de escrituras, y hoy tenemos la posibilidad de firmar otras 177 escrituras, la parte más importante. Después estará la entrega, que es más simbólica, pero hoy es el acto de garantía; es el acto por excelencia de la seguridad jurídica de sus inmuebles, de su casa, de su hogar, que seguramente es lo más importante, porque es el resguardo del presente, pero también es el resguardo a la posteridad, es el resguardo a futuro para cuidar de sus familias y poder dejarles a sus hijos ese bien que, más que material, es un bien construido seguramente con mucho amor, que se hizo en conjunto y que soñaron juntos en esa vivienda”.

Cabe agregar que dicho acto fue organizado por el Municipio de Olavarría, la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Para más información o consultas, las personas interesadas en el tema podrán dirigirse a la Dirección de Casa, de Tierras y Regularización Dominial, sita en planta baja del Palacio San Martín, o comunicarse al teléfono 440442 int. 1750-1753, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.