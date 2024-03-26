Explicaron que los telegramas en cuestión fueron remitidos como a cualquier trabajador privado.

Se trata de dos personas que “venían a trabajar todos los días”. “Eran compañeros de planta permanente que cumplían las ocho horas como cualquiera”.

Manifestaron que evaluarán cómo se desarrollará el trabajo este miércoles, y que la asamblea de este martes se extendió hasta las 10.

La medida busca que escuchen a los trabajadores y que la gente sepa. Agregaron que no solo son los despidos, sino que hay un ‘vaciamiento del organismo’.

Revelaron que hacen ‘vaquitas’ para comprar elementos de limpieza, porque no se están negociando los contratos con los proveedores correspondientes.

En torno a que ‘no sobra nadie’ explicaron que desde el 2013 se jubilaron más de 15 personas, e ingresaron solo 3 trabajadores, de los que despidieron a dos, y al tercero que también había sido contratado en pandemia no lo pudieron despedir porque es delegado gremial.

Ejemplifican que en pandemia, en el Gran Buenos Aires, falleció un trabajador cargando IFE’s en los barrios y, por convenio, se tomó a la hija de esa persona, que también fue despedida en los últimos días.

Actualmente, en la UDAI Olavarría hay 31 empleados.

Los gremios quieren defender a los trabajadores de forma general, pero cuando los casos llegan a la Justicia, las causas pasan a ser personales, señalaron.

Al ser consultados por la jefatura política de la oficina, explicaron que aún no está nombrada.

Aclararon que Celeste Arouxet fue nombrada pero a nivel Regional, no tiene implicancia directa en lo local.

Por último, revelaron que siempre en esta época del año en ANSES se trabaja más y se recibe a más ciudadanos pero, sostuvieron que están tramitando más subsidios por desempleo.

“Teníamos dos por día y ahora tenemos casi 20”, concluyeron.