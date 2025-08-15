Luján contó que el merendero “funciona los martes y jueves a las 5 de la tarde. Los martes viene un profe que es del municipio, está junto con mi pareja y los jueves trabaja, bueno hace esa función mi pareja”.

“Trabajamos a pulmón como les venía contando recién, mi cuñada hace la leche y después todo lo demás nos encargamos nosotros de seleccionar las cosas. Por ejemplo, yo soy quien expone en las redes sociales la necesidad que tenemos, la gente ya nos conoce hace años que venimos trabajando con esta problemática en lo social, que nos involucramos mucho y al principio fue con el equipo de fútbol, después fue la merienda y va pasando el tiempo y se va digamos, la necesidad sigue siendo más grande, entonces seguimos trabajando de diferentes maneras” explicó la referente.

Para quienes puedan colaborar pueden comunicarse con Luján Moreno al 2284 379943 o acercarse al merendero en el barrio Belén.

NB