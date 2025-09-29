“Todavía estamos en emergencia; se postergó desde julio de este año a fin de año, a diciembre. Nosotros tuvimos la última reunión a fines de junio; van a ser tres meses desde la última reunión, en la cual, obviamente, salió ese aumento que hubo del 14%. Bueno, y ahí se manifestaba, obviamente, la problemática”, explicó Matrella.

“En ese momento también señalamos la falta de frecuencia. Estamos en emergencia, entonces obviamente que hay menos frecuencia. Muchas veces los usuarios manifiestan que no pueden llegar a tomar los colectivos, o que los colectivos vienen llenos, o no paran. Eso es por la emergencia que existe, la cual vence a fin de año, y tendremos que ver de qué manera se puede empezar a solucionar”, indicó.

“No podemos seguir viviendo en emergencia. Yo entiendo que en algún momento se tomó esta decisión porque había que solucionarlo de alguna manera, que nos podíamos quedar sin transporte en Olavarría, pero hay que empezar a pensar en volver a restablecer los servicios que son habituales”, apuntó el concejal.

En sintonía, Matrella recordó que la emergencia vence a fin de año y señaló que, aunque no se habló de cambios en los recorridos, sí se habló de la frecuencia:

“Se está atacando lo más urgente. No se ha hablado de un cambio de los servicios, sí de la cantidad, de la frecuencia, que está complicada en Olavarría, y el usuario, principalmente, ni hablar. Esto requiere, obviamente, el esfuerzo de un montón de eslabones”, repasó el concejal.

“El restablecimiento del servicio va a requerir otro costo. También estamos viendo que hay una falta de mantenimiento en los colectivos, que no se han podido renovar, o que las flotas no se han podido actualizar. Eso también repercute en el servicio. Muchas veces nos enteramos de que los colectivos se quedan parados, que tienen que ser reemplazados por otra unidad. Bueno, en eso hay que empezar a trabajar para poder empezar a salir de la emergencia. Si la emergencia vence a fin de año, parece que no ha habido mucho cambio en lo económico y lo social para que esto se pueda encarrilar”, sostuvo Matrella.

Por último, Matrella indicó que parte de lo que se busca en las reuniones de la Mesa de Transporte es “encontrar una tarifa que el usuario pueda pagar”:

“Este problema empieza cuando se cortan los subsidios de Nación. Hay un subsidio de Provincia que tarda en actualizarse, que muchas veces está retrasado, entonces queda relegado y no influye de manera importante; entonces, obviamente, el Municipio tiene que salir a poner algo de dinero para que el boleto no sea mucho más caro”, explicó Matrella.

“Por eso a veces eso es lo que se plantea dentro de la reunión de emergencia: ver de qué manera se puede encontrar una tarifa que el usuario pueda pagar estando dentro de la emergencia”, añadió el edil radical.

“Tanto tiempo en emergencia hace que el usuario se queje de la frecuencia, se queje de las unidades; hay un montón de problemáticas que trae aparejada esta emergencia. Por eso tendríamos que reunirnos seguramente antes de fin de año. Hoy por hoy no se ha citado a ninguna nueva reunión; seguramente de acá a fin de año tendremos alguna reunión para ver cómo se sigue”, reclamó Matrella.

El concejal también indicó que la inseguridad es otro tema en la agenda de las empresas del rubro:

“Esa es una de las preocupaciones que nos manifestaban las empresas, que a veces en ciertos lugares los ómnibus son recibidos con piedras. Ha habido algún hecho de inseguridad también que han planteado las empresas”, dijo.

“El servicio público de Olavarría es primordial y fundamental para que la ciudad funcione, para que la gente y los chicos puedan ir a la escuela. Por eso es un tema importante al que tenemos que abocarnos todos”, concluyó Sebastián Matrella, concejal de la Unión Cívica Radical y uno de los ediles que integra la Mesa de Transporte.