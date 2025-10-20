El titular del transporte provincial hizo una tajante definición al inicio de la consulta sobre la actualidad del sector: “Se está complicando cada vez más. Antiguamente nos juntábamos con todos los estamentos del transporte de carga, el gobierno intermediaba y se llegaba a un acuerdo”.

“Ahora, con esto de la libertad de contratación y las regulaciones, en realidad hay una desigualdad. Es condenar a los más débiles a aceptar las condiciones. Nosotros no tenemos tarifas actualizadas. Hoy se trabaja al 40 y 50% menos. Se trabaja porque hay que comer. Nunca hemos pasado por estas situaciones; el sector está desorientado y no sabemos qué va a pasar”

En ese sentido, mostró el interés de convocar a las mesas de transporte: “Estamos muy preocupados, con permanentes asambleas; es un momento terrible, no hay dinero ni para comprar neumáticos. Se transita con gomas recapadas. Hay empresas que pagan a 90 días. Encima, agravado porque se trabaja al 50%”.

Prosiguió: “Desde hace tres años a esta parte, mediante el diálogo, no hubo más cortes de rutas, ni paros, ni conflictos fuertes”.

Consultado sobre la liberación de los camiones bitrenes, dijo: “No impactó mucho. El bitrén existe en todo el mundo. Hasta ahora no hay impacto, porque no hay demanda. No sé cuántos lugares para descargas hay en el país para bitrenes”.

Acerca del estado de las rutas, remarcó: “Hay que decir que hace rato la ruta 3 se tendría que haber hecho. No sé cuánto se tardará en tener esa ruta en condiciones. Está todo parado”

Finalmente dio un panorama a futuro: “Como están dadas las condiciones de este gobierno desorientado, es muy complejo. Ojalá terminen bien; deberían convocar a una mesa y a un acuerdo nacional, con grupos económicos, empresariales, los sindicatos, entre otros”, puntualizó.