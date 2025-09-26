Consultado sobre el contexto económico nacional, fue crítico y sostuvo que el nuevo préstamo pedido al FMI es una ayuda directa para las elecciones del 25 de octubre.

En relación con las paritarias, Santellán indicó que, si bien en los números formales los salarios no quedaron por debajo de la inflación, la situación real de los trabajadores sigue siendo difícil: “Hoy el salario de los empleados de comercio con la canasta que necesitan no les alcanza. Entonces, por más que el salario le gane a la inflación, nosotros tenemos que decir que debemos seguir luchando un poco más para poder recuperar lo que se ha perdido”, indicó.

En otro punto, se refirió a la entrega de viviendas del barrio CECO III y reveló que quedan unas 22 por otorgar después de octubre. “La satisfacción de darle una casa a un afiliado o a un trabajador no se compara con nada”, afirmó.

También advirtió sobre el crecimiento del empleo informal y dijo que es alarmante. “La informalidad no nos va a llevar a ningún lado que no sea la decadencia, la pobreza”, completó.

En el marco de la celebración, detalló que el sindicato desarrolló actividades durante todo septiembre con sorteos, salidas a teatros y a espectáculos.