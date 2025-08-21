Gabriela comenzó explicando que “son técnicas de abordaje en el mundo de alta complejidad de hoy, tiene que ver fundamentalmente con un entrenamiento de la atención, entendiendo que está comprobado científicamente que la mitad de la vida nosotros estamos dispersos. Si la mitad de la vida tenés un funcionamiento natural de la mente de dispersión, significa que, si vos entrenás un poquito más la atención, y estás ahí donde tenés que estar, donde está el cuerpo, donde está la respiración, y dónde están los sonidos, que es el aquí y ahora, vas a lograr mayor efectividad en la toma de decisiones y en la consecución de tus acciones o microacciones”.

Respecto del retiro en mindfulness que organiza, la psicóloga indicó que “es el tercero que doy en Olavarría, esta vez el lugar es más acorde a lo que me dan mis maestros a mí cuando yo voy a retiros como alumna, que es buscar un monasterio, ¿no? Pero no son retiros religiosos, para que la gente lo entienda, hoy los monasterios están abiertos, si querés hacer un retiro de yoga, están abiertos a otras líneas para usar sus dependencias, porque también les sirve a ellos económicamente para lo que es su propia manutención. Entonces, nosotros tenemos un lugar precioso en Olavarría, que es el Monseñor Padre Kolbe. Este lugar tiene espacios abiertos muy lindos, tiene árboles, tiene mesitas, tiene una gran cantidad de cosas que también el ambiente colabora, por eso es un retiro. Ahí sí te retirás de todos tus roles, por eso la higiene psicoemocional, por eso también contrato el servicio de que ellos nos hagan la comida y nos asistan, para que vos puedas estar 100% aprendiendo algunas técnicas de esto para vos”.

La especialista cuenta con su propia página web https://www.psicologaithurralde.com.ar/ para evacuar dudas y reservas espacios.

NB