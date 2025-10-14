Montaron un nuevo tanque de agua en la Escuela Técnica n.º 2

Los trabajos se tradujeron en la respuesta efectiva a una demanda histórica de la comunidad educativa, una situación que había sido planteada al intendente Wesner.

Las obras fueron llevadas a cabo a partir de la articulación encabezada desde el Municipio, el Consejo Escolar y la dirección de la Escuela de Educación Técnica N.º 2, con una inversión superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con lo que se detalló, la obra contempló varios aspectos que merecen su mención. El primero, y más evidente, fue el recambio del tanque original, el cual fue testigo de toda la historia de la institución, con más de 80 años de data.

Es por ello que, además de su reemplazo por uno nuevo —de 25 mil litros— y con las

características adecuadas, se debió llevar a cabo la fabricación en taller de las piezas necesarias para su ensamblado, la estructura de soporte y el posterior montaje.

A la par, se debió desplegar un operativo acorde para su instalación en altura, por lo que se contó con una grúa en el lugar. De manera paralela, el plan de obras contempló labores de las denominadas de reparación sanitaria, vinculadas al acoplamiento de las cañerías, nuevas bajadas y colocaciones de termofusión, una respuesta integral a una demanda de décadas que beneficiará a toda la comunidad educativa de la institución.

Próximamente, adelantaron, se pondrá en marcha la obra de reparación de baños en el sector de talleres, cuya licitación se concretó semanas atrás.

El proyecto, elaborado desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, contempla la reconstrucción total de los baños, como así también la concreción de un nuevo pozo absorbente para una adecuada evacuación. Además, se construirán tres cámaras de inspección, nuevos desagües y piletones en ambos baños.

Entre otras tareas, también se llevará a cabo el cambio de aberturas, trabajos de pintura interior y exterior, además de todos los tendidos de abastecimiento de agua con sistema de termofusión y la instalación de electricidad interna en los baños, con nuevos artefactos de tubos LED.