Una treintena de personas se concentró por segunda vez en el Paseo Jesús Mendía pidiendo justicia por la muerte del joven de 29, ocurrida el pasado 27 de julio en la Comisaría Primera. La marcha recorrió algunas calles de la ciudad con banderas y consignas, pidiendo que el gobierno local se solidarice con la familia y que la Justicia sea expeditiva.

Familiares confirmaron que fueron solicitados, por la justicia, los exámenes previos que puedan mostrar el estado físico de Gonzalo, al momento de ser trasladado al Hospital Municipal para realizar el “precario” (que es el exámen físico que detalla la salud del detenido momentos antes de ser trasladado al calabozo). Según mencionan en este primer testeo, Gonzalo no tenía marcas ni golpes; pero una vez entregado el cuerpo pudieron corroborar "golpes en la cara y quebraduras"

NB