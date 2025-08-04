M1- La convocatoria central será a las 11:30 en la Plaza de los Dos Congresos, aunque también se replicará en las principales ciudades del interior, donde se espera una amplia participación en plazas céntricas. La manifestación, impulsada por agrupaciones y colectivos del sector, incluirá además un cese total de actividades vinculadas a servicios y atención en discapacidad, como medida de fuerza y visibilización ante lo que definen como una “situación crítica”.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresaron su profundo rechazo a la decisión del presidente Javier Milei, en línea con otros vetos recientes a leyes de carácter social, según señalaron mediante un comunicado.

En Olavarría, desde la agrupación Acompañantes Terapéuticos de Olavarría Autoconvocados, tras visibilizar que el sistema de Discapacidad está en crisis, expresaron que "si sos familiar, si sos profesional, si sos docente o si tenés alguna discapacidad, este martes 05/08 nos reunimos en el Paseo Jesús Mendía. Consideramos como medida interrumpir nuestras prestaciones, por eso convocamos a las 15hs. Sólo un necio puede estar a favor del veto a la Ley de la Emergencia en Discapacidad. Este martes interrumpí tu prestación. Nos vemos todos a las 15hs".

