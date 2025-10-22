Movilización por la ley de emergencia en discapacidad

Un grupo de familiares y trabajadores de la salud se dieron cita en la plaza central alrededor de las 17.30hs para reclamar por la implementación de la ley de emergencia en discapacidad.



Todos los profesionales coincidieron en pedir “compromiso y empatía” a la población para que acompañe el reclamo y se sensibilice con la problemática.

Rocío Roca, referente de los acompañantes terapéuticos indicó que el jueves a las 12hs se movilizarán nuevamente al IOMA en reclamo del atraso en el pago de honorarios y los descuentos arbitrarios.