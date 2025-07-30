El acuerdo, en más detalle, implica el pago de una bonificación de hasta 300.000 pesos para las categorías que actualmente perciben hasta 700.000 pesos de bolsillo, que serán abonados durante los primeros tres meses (a razón de 100.000 pesos por mes). Esta bonificación representa un aumento promedio del 20% en esta escala.

Para el resto de las escalas, de 700.001 y 1.500.000 la bonificación será de 240.000 y se abonará 80.000 en cada uno de los tres primeros meses. El aumento representará entre un 5% y un 13%.

Para quienes hoy perciben de 1.500.001 a 2.000.000 la bonificación será de 150.000 y se abonará 50.000 en cada uno de los tres primeros meses. El aumento promedio oscila entre un 2,5% y un 4,5%.

Finalmente, para quienes perciben más de 2.000.000 percibirán una bonificación de 75.000 pagaderos en tres cuotas de 25.000 en los tres primeros meses. En este grupo, el aumento significará entre un 0,2% y 1,2%.

Cabe agregar que el Sindicato también consiguió un bono para los jubilados para los meses de julio, agosto y septiembre, en los mismos niveles que se incrementarán los haberes de los compañeros y compañeras en actividad.