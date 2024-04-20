Municipales aprobaron balance y memoria del 2023

El objeto de la Asamblea era someter a consideración la Memoria y Balance General del Período 2023, que fueron aprobados en la oportunidad por el voto de los asambleístas presentes en el acto.

Durante la jornada fueron expuestos los detalles de las actividades y movimientos económicos de las distintas áreas del Sindicato durante el ejercicio 2023.

La Asamblea General Ordinaria había sido convocada en virtud de lo establecido en el Art. 23 del Estatuto Sindical vigente RES 413/93 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Tras la apertura de la Asamblea realizada por el Secretario General José Salvador Stuppia, y del repaso económico financiero a cargo del contador Guillermo Maldonado, también expusieron los Secretarios Marcelo Gabriel Díaz, Marisa Luna y Luisina Stupoia.

A continuación se puso a consideración de las y los dirigentes, delegados y afiliados presentes en el acto la Memoria y Balance del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023.

En la votación fueron aprobados por unanimidad la Memoria y el Balance, y por último se procedió a la designación de dos afiliados para refrendar conjuntamente con el Secretario General y el Secretario Adjunto, el acta de la asamblea.