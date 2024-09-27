El salario se estaría depositando el sábado 28 o el lunes 30.

Trascendió que los empleados municipales recibieron, como sucedió la pasada semana, un texto similar al enviado a los medios de comunicación el miércoles, pero con la firma del intendente Wesner, donde se daban detalles de cómo quedaba el salario.

La misiva remitida a las casillas de correo de los trabajadores especificaba:

• Aquellos trabajadores que pertenecen al agrupamiento obrero y servicio, administrativo, técnico, profesionales de la administración, jornalizados y personal de cultura recibirán el aumento del 12% sobre la base del mes de agosto 2024 al básico, adicional salarial de suma fija y bonificación presentismo y puntualidad en la liquidación de septiembre.

• Quienes pertenezcan a la carrera Médico Hospitalaria recibirán el aumento del 12 % al Básico, guardia, adicional salarial de suma fija y bonificación de presentismo y puntualidad, fraccionado en dos partes iguales (septiembre, octubre).

• Funcionarios y concejales recibirán el aumento del 12 % al básico, fraccionado en tres partes iguales (septiembre, octubre, noviembre). En este caso es de destacar que los Concejales y cargos de la LOM atento a que el aumento es por Ley deberán aceptar por declaración jurada esta decisión.

Recordemos que, desde el gremio se rechaza la oferta en dos dimensiones: por lo actual, pero por lo pasado también. Se argumenta que los salarios están bajos por el desfasaje de inicios de año, lo que hace que cualquier aumento que se dé, de acá a tres meses, sea insuficiente, porque la base salarial es baja.

Haciendo un poco de historia reciente, a fines de enero se daba a conocer un aumento por decreto, tras negociaciones que se prolongaron sin éxito. Misma situación se dio a fines del mes de marzo. La excepción fue a finales de junio, cuando se había cerrado un acuerdo trimestral, hasta septiembre.