Se trata de una reconocida asociación civil que, a partir de un trabajo sostenido y basado en el amor, la empatía y la solidaridad hacia las personas con discapacidad, ha sabido ganarse el reconocimiento no solo de toda la comunidad olavarriense, sino que además se ha erigido como una referencia en toda la región.

Cabe recordar que, hace un mes, el intendente Maximiliano Wesner, junto a la jefa de Gabinete Mercedes Landívar y la jefa regional de Educación de Gestión Privada Romina Altafini, visitaron la sede y mantuvieron un encuentro con integrantes de la institución.

En dicha oportunidad se confirmó una noticia que fue recibida con mucha emoción: el subsidio del 100% de los sueldos del personal docente por parte del gobierno provincial, a partir de las gestiones realizadas desde el municipio y la Jefatura Regional de Educación de Gestión Privada.

También dialogaron sobre la realidad que atraviesa el establecimiento y las distintas necesidades en materia edilicia, lo que permitió diagramar un plan de trabajos por parte de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En La Casa de María, el municipio proyecta la colocación de membrana nueva en el techo de losa, la reparación de todo el techo de tejas y la instalación de un tanque de agua de 2.000 litros.

También se realizará la construcción de un depósito, con la colocación de carpinterías y tareas de revoques, revestimiento, pintura interior y exterior, e instalaciones eléctricas y sanitarias.

La apertura de la licitación contó con la presencia del director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo; el director de Desarrollo de Proyectos de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián Rubare; y los representantes de las empresas oferentes.

En la oportunidad se presentaron seis ofertas económicas, tal como se detallan a continuación:

Proponente Nº 1: Visan Ingeniería, que cotizó la suma de $39.269.392,84.

Proponente Nº 2: Goycoa Daniela, que cotizó la suma de $38.880.338,00.

Proponente Nº 3: Jhonny Caba Lomar, que cotizó la suma de $34.884.000,00.

Proponente Nº 4: Di Leo Gerardo Gabriel, que cotizó la suma de $37.997.300,00.

Proponente Nº 5: Pecma SRL, que cotizó la suma de $36.837.890,00.

Proponente Nº 6: Vigas y Bloques SRL, que cotizó la suma de $42.249.224,50.

El presupuesto oficial es de $42.260.150.