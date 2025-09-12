Para ello se brindan una serie de informaciones pertinentes y mecanismos de acción.

¿Qué hacer ante la presencia de murciélagos en la ciudad?

En los últimos días aumentaron los llamados y las consultas de vecinos preocupados por la aparición de murciélagos en la vía pública y dentro de los hogares. Frente a esta situación, es importante llevar tranquilidad a la comunidad y recordar algunas pautas clave para proteger la salud de las personas y de los animales de compañía.

¿Por qué son importantes los murciélagos?

* Cumplen un rol esencial en el ecosistema: controlan plagas de insectos, polinizan plantas y dispersan semillas.

* Su presencia en ciudades suele aumentar en determinadas épocas del año debido a cambios de clima y a la búsqueda de refugio.

¿Qué riesgos existen?

El principal riesgo sanitario es la rabia, enfermedad viral que puede transmitirse tanto a personas como a animales domésticos.

El contagio se da únicamente por contacto directo: mordeduras, arañazos o manipulación del animal sin protección.

Las mascotas sin vacunación antirrábica son las más vulnerables y pueden convertirse en un riesgo para toda la familia.

Recomendaciones generales

No tocar ni manipular murciélagos.

Vacunar a perros y gatos todos los años contra la rabia.

Si un murciélago entra en casa: mantener la calma, apagar las luces y abrir puertas y ventanas para que salga por sí solo.

Si se observa un murciélago caído o herido: si puede recogerse utilizando las medidas de seguridad acordes para la tarea (uso de guantes), deberá llevarse al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario, llamar a los teléfonos 2284-579825, lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs; en horario de tarde, hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284-412509 o 103. Luego de esos horarios, mensaje al programa “VER”, 2284-544817.

Ante cualquier contacto sospechoso con personas o mascotas: lavar con abundante agua y jabón y acudir de inmediato a un centro de salud o veterinario.

Si una mascota estuvo en contacto con un murciélago

Para el propietario:

No manipular al murciélago con las manos.

Lavar bien la zona de contacto de la mascota (si es posible).

* Evitar el contacto directo con saliva, sangre o fluidos del animal silvestre.

Acudir lo antes posible a un veterinario para informar el hecho y evaluar la necesidad de revacunación o control sanitario.

Para la mascota:

* Consulta veterinaria inmediata, incluso si ya tenía la vacuna antirrábica aplicada.

* El profesional decidirá si corresponde revacunación y observación clínica.

* Mantenerla separada de otros animales y de las personas hasta recibir la indicación médica.

Para las personas del hogar:

* Si hubo mordedura, arañazo o contacto directo con el murciélago, lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato a un centro de salud. Informar claramente al personal de salud sobre la exposición.

Retiro de murciélagos en domicilios

Cuando un murciélago se encuentre en una vivienda sin haber tenido contacto con personas ni con mascotas, el propietario deberá recurrir a organismos o servicios especializados, como empresas de control ambiental (desinfección/desratización), para su retiro seguro.

Reflexión final

Los murciélagos no son enemigos: son aliados naturales que ayudan a mantener el equilibrio ambiental. Sin embargo, su contacto directo con personas o animales domésticos representa un riesgo que debemos atender con responsabilidad.

La prevención, la vacunación de las mascotas y la consulta temprana con profesionales de la salud son las herramientas más efectivas para garantizar la seguridad de toda la comunidad.