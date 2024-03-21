Nápoli: “El sistema eléctrico no ha sufrido grandes daños”
El ingeniero y gerente de distribución de Coopelectic, Claudio Nápoli, habló en Radio Olavarría sobre la situación del sistema eléctrico luego de los temporales de esta semana. Aseguró que no hubo daños mayores, solo algunos cortes preventivos en algunos barrios y en la zona rural.
En otro sentido, se refirió a los daños ocasionados por el temporal de diciembre, y dijo que llevará aproximadamente un año recuperar las instalaciones al nivel que estaban antes. “Esto es debido a la situación económica y al tiempo de reparación”, amplió.