Municipales
Negociación paritaria: cuarto intermedio hasta el lunes
En la tarde de este miércoles, representantes del Ejecutivo municipal se reunieron con los principales referentes de los trabajadores municipales para comenzar la negociación. Aún no se llegó a un acuerdo.
Según fuentes consultadas por este medio, las partes no habrían llegado a un acuerdo, por lo que se estableció un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.
Por parte del Municipio, estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el director de Personal y Recursos Humanos de la Municipalidad de Olavarría, Alex Herrera; la subsecretaria de Recursos Humanos y Planificación del Consejo de Salud del Municipio, Natalia Álvarez; entre otros.
Por el lado de los trabajadores municipales, se hicieron presentes el secretario de Finanzas gremial, delegados de distintos sectores municipales, trabajadores administrativos y una amplia representación sindical.