Según fuentes consultadas por este medio, las partes no habrían llegado a un acuerdo, por lo que se estableció un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

Por parte del Municipio, estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el director de Personal y Recursos Humanos de la Municipalidad de Olavarría, Alex Herrera; la subsecretaria de Recursos Humanos y Planificación del Consejo de Salud del Municipio, Natalia Álvarez; entre otros.

Por el lado de los trabajadores municipales, se hicieron presentes el secretario de Finanzas gremial, delegados de distintos sectores municipales, trabajadores administrativos y una amplia representación sindical.