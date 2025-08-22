Fue en diciembre del año pasado cuando se firmó el convenio colaborativo que dio marco a un modelo de integración público-privado con rectoría estatal, que se ejecuta además en coordinación con el área de Neonatología del “Hospital H. Cura”. De aquel entonces ya pasaron varios meses, un recorrido del que han tomado alrededor de un centenar de familias de distintos puntos de Olavarría y la región. En ese sentido, el objetivo fue generar un espacio de encuentro, de diálogo, de experiencias, entre funcionarios municipales, referentes del Sanatorio Cemeda, del NIC, directores y coordinadores y, principalmente, padres y madres.

La primera en tomar la palabra fue la doctora Alejandra Capriata, directora del NIC, quien recordó que Neonatología Integral del Centro surgió de “un convenio colaborativo entre el Municipio y el Sanatorio Cemeda. Juntamos voluntades, esfuerzo, ambos equipos han trabajado a destajo para llegar con tiempo y forma, y los elementos necesario para abrir y ofertar a pacientes de Olavarría y la región, con o sin cobertura, la atención en alta complejidad de neonatología”.

“Como directora quiero agradecer la decisión del intendente de embarcarse en esto, la decisión de Cemeda de entrar en esta jugada tan importante para la comunidad. Hemos juntado personal de enfermería de acá, del hospital, médicos de todos lados. Se ha hecho un gran equipo, estamos trabajando muy bien, con muy buenos resultados. Todo este esfuerzo es por ustedes”, concluyó, dirigiéndose a las familias presentes, quienes se hicieron presentes con sus bebés en brazos.

El doctor José María Larrechea, en representación del directorio de Cemeda, expresó que “cuando hablamos con Maxi por primera vez nos explicó cuál era su idea de salud pública para la ciudad y ahí compartíamos una misma idea, que lo público no debía estar disociado de lo privado, debíamos trabajar juntos. Desde ahí comenzamos trabajos en conjunto, hasta que llegamos a la conformación de esta neo, que fue una gran decisión del intendente y un trabajo enorme del doctor Fernando Alí para que esto se concretara. Hoy estamos festejando estos resultados que hemos tenido”.

La doctora Florencia Gollinelli, coordinadora del Servicio, también se dirigió a las personas presentes y dijo que “como conclusión gracias es la palabra que cierra todo. A Maxi, al Consejo de Salud, al Directorio de Cemeda, a un esfuerzo mancomunado por el que llegamos a concretar esta idea, un esfuerzo enorme”.

“Creo que es una decisión política. Haber mantenido los puestos de trabajo y haber mantenido un servicio que hacía 35 años que se mantenía en la ciudad y los agradecemos todos, nosotros, los vecinos, todos. Agradecer a los trabajadores, que son el motor, sin recurso humano es imposible. A todos y a cada uno que hacen que esto se lleve a cabo, y no solo por la atención al recién nacido, sino de haberse puesto el proyecto al hombro tener una neo abierta, que era nuestro objetivo, que los papás puedan ingresar las 24 horas y ser parte del cuidado de sus hijos”, finalizó Gollinelli.

En el encuentro, además de los agradecimientos, también hubo momento para la emoción a partir de los relatos que fueron compartiendo los padres y madres, quienes pusieron en palabras los momentos vividos en ese espacio.

“Escucharlos es emocionante y creo que es un día de celebración, por poder coordinar y pensar el sistema de salud como uno solo. Poder articular y sentarnos en una mesa¨, en un momento difícil, donde se cerraba una empresa de tantos años. Había que priorizar la continuidad de esto, del servicio de la especialidad de neonatología, como sostén y desarrollo de la vida. Y para nosotros esta articulación fue fundamental, porque sabíamos que íbamos a dar respuesta y a optimizar aún más los recursos para toda la comunidad, para la familia, que son los protagonistas que son quienes están acá y que prestan hoy el principal testimonio”, enfatizó el intendente Maximiliano Wesner.

Por último, el intendente de la Olavarría expresó que “la verdad que estoy muy contento, muy emocionado. Sinceramente recorrer las instalaciones que recorrí hace meses atrás y me decía Florencia que ya tenemos cartelería nueva, tecnología de punta que se sostiene y que se sostuvo, como se sostuvieron los puestos de trabajo, que no es menor. Sinceramente, en un contexto adverso, complejo, donde todo cuesta muchísimo más, hay un desafío enorme que nos unió, que lo pusimos sobre la mesa y lo pudimos traer a esta clínica, con una relación que nos encuentra en esta articulación público-privada, que no tengo no tengo dudas que va a crecer, que no solamente da respuesta a nuestra ciudad, sino que da respuesta a la región y es una respuesta integral”, concluyó.

