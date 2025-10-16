Néstor Pitrola candidato a diputado por el FIT-U visitó la ciudad de Olavarría, en el marco de las próximas elecciones legislativas. En una conferencia de prensa en el local partidario dejó varios conceptos sobre el país: “Cada día que pasa es un reloj que va avanzando hacia una crisis de características gigantescas que nos amenaza, que llegará inevitablemente. Argentina va a un default, a su décimo default. La han endeudado a un nivel insoportable e inviable”.

El referente político sumó que “Argentina está hundida en la pobreza, en la recesión económica y el remate es de nuestros recursos estratégicos. No hace falta que les diga que el tesoro y el gobierno norteamericano vienen por nuestro litio, por Vaca Muerta, por el agua, por las riquezas minerales, por el cobre. Y naturalmente somos un campo de la disputa geopolítica internacional entre Estados Unidos y China que está conmoviendo el mundo en distintos escenarios, incluso bélicos, como el que conocemos en Medio Oriente, como el que conocemos en Ucrania y en tantos otros lugares”.